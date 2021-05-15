15.05.2021 10:22

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит Божественную литургию в Харькове (Прямая трансляция)

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий прибыл 15 мая с официальным визитом в Харьков.



// city.kharkov.ua

В Международном аэропорту «Харьков» митрополита встречали секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Визит приурочен к 100-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснак, ☦2011).

В 8.30 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины начал служение Божественной литургии в Благовещенском кафедральном соборе Харькова. Прямая трансляция Божественной литургии ведется в прямом эфире «7 канала» и канала "Triolan info" с 8:30 до 11:00.



После литургии состоится освящение памятника митрополиту Никодиму (Руснак) в сквере митрополита Никодима и презентация книги «История Харьковской епархии» (новейшего периода) в церковно-историческом музее Харьковской епархии.