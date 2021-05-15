Главная Новости Общество Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит Божественную литургию в Харькове (Прямая трансляция)
15.05.2021  10:22   

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит Божественную литургию в Харькове (Прямая трансляция)

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий прибыл 15 мая с официальным визитом в Харьков.


// city.kharkov.ua

В Международном аэропорту «Харьков» митрополита встречали секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Визит приурочен к 100-летию со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснак, ☦2011).

В 8.30 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины начал служение Божественной литургии в Благовещенском кафедральном соборе Харькова. Прямая трансляция Божественной литургии ведется  в прямом эфире «7 канала» и канала "Triolan info" с 8:30 до 11:00.


После литургии состоится освящение памятника митрополиту Никодиму (Руснак) в сквере митрополита Никодима и презентация книги «История Харьковской епархии» (новейшего периода) в церковно-историческом музее Харьковской епархии.

Источник:   Харьковаская епархия
 Тэги:  митрополит, харьков, литургия, терехов
 
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