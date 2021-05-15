В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает «Редпост» со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
КП «Водоканал», сообщило, в каких раонах города они будут проводиться.
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 127 (п. №1) до 17:00 15 мая;
ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 15 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 16 мая.
Холодногорский район:
ул. Залютинская, 2 (п. №0) до 20:00 15 мая.
Шевченковский район:
пр. Победы, 60 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17 мая.
Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.
В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.
Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.
влажность:
давление:
ветер: