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15.05.2021  10:09   

Где в Харькове не будет воды 15 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

отключение воды


Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает «Редпост» со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

КП «Водоканал», сообщило, в каких раонах города они будут проводиться.

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 127 (п. №1) до 17:00 15 мая;
ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 15 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 16 мая.

Холодногорский район:
ул. Залютинская, 2 (п. №0) до 20:00 15 мая.

Шевченковский район:
пр. Победы, 60 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, отключение, ремонт, порыв
 
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