15.05.2021 10:09

Где в Харькове не будет воды 15 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает «Редпост» со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



КП «Водоканал», сообщило, в каких раонах города они будут проводиться.



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 127 (п. №1) до 17:00 15 мая;

ул. Метростроителей, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 15 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 16 мая.



Холодногорский район:

ул. Залютинская, 2 (п. №0) до 20:00 15 мая.



Шевченковский район:

пр. Победы, 60 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17 мая.