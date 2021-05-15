15.05.2021 09:00

День семей: события 15 мая

Об учреждении Международного Дня семей было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году.

Каждый год для проведения Международного Дня семьи выбирается актуальная тема, которая обсуждается на конференциях, проходящих в разных странах мира.



Тема Дня семьи в 2021 – «Семья и новые технологии».



Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность цифровых технологий в сфере занятости, образования и коммуникации. Эксперты предлагают оценить, как новые технологии влияют на благосостояние семей.



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15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.



Сохранение климата Земли зависит и от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи… Но эти «мелочи», помноженные на население планеты, приобретают огромное значение.



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15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Этот День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году



Отказники — это те люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. Во многих странах мира сегодня для таких людей практикуется замена военной службы на альтернативную гражданскую работу.



Также в этот день...



В 1115 году на Руси учреждается первый православный праздник – День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.



1845 – в селе Ивановка близ Харькова родился Илья Ильич Мечников, русский микробиолог и патолог, удостоенный в 1908 Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с П.Эрлихом) за исследование природы иммунитета. Плюс приз зрительских симпатий за изобретение одного из способов приготовления лучшего в мире опохмелоида – кефира.



1848 – родился Виктор Васнецов, русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты.



1856 – родился Лаймен Баум, американский детский писатель, написавший книгу «Волшебник страны Оз», известную у нас в изложении писателя Волкова как «Волшебник Изумрудного города».



1859 – родился Пьер Кюри, французский физик, нобелевский лауреат 1903 года. Открыл совместно с женой Марией Склодовской-Кюри полоний и радий, исследовал радиоактивное излучение, ввел термин «радиоактивность».



1865 – во французском журнале «Любитель автографов» была напечатана рецензия на только что вышедший роман Бальзака «Шагреневая кожа»: «Господин Бальзак, место которому рядом с рассказчиками «Тысячи и одной ночи»... Чтение «Шагреневой кожи» можно сравнить с чтением «Кандида» Вольтера... Поистине свыше дается мастерство повествования! Если ты великий ученый или серьезный писатель, но не владеешь даром рассказчика, никогда ты не станешь столь популярен, как господин Бальзак! Бог, сотворив Бальзака, воскликнул: «Вот рассказчик!» Сколько размаха, сколько духовности! Как удается Бальзаку разобрать по косточкам мир! Какой чудесный хронист! Сколько в нем хладнокровья и страсти в неразрывном единстве!» Человеком, в столь ослепительных красках изобразившим Бальзака, оказался не кто иной, как сам Бальзак.



1891 – родился Михаил Булгаков, русский писатель, автор культового романа «Мастер и Маргарита».



1905 – основан Лас-Вегас. Первыми на месте будущей столицы игорного бизнеса в 1855 г. появились мормоны из Юты. Вскоре они ушли, а на этом месте из поселения армия США воздвигла в 1864 форт Бейкер. В 1905 в Лас-Вегасе появилась железнодорожная станция, и он стал городом. Расцвет города как самого злачного места на планете начался после Второй мировой войны.



1925 – родилась Людмила Касаткина, актриса, памятная зрителю по исполнению главных ролей в телефильмах «Укрощение строптивой», «Вызываем огонь на себя» и «Операция «Трест».



1926 – родился Владимир Трошин, артист театра, певец, первый исполнитель знаменитых «Подмосковных вечеров».



1928 – на экране впервые появляется мультипликационный герой Микки-Маус (мультфильм Plane Crazy), но вначале он еще безголос и мало походит на себя взрослого.



1930 – американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.



1940 – в США поступили в свободную продажу нейлоновые чулки.



1940 – родилась Светлана Светличная, актриса, главный секс-символ советского кинематографа.



1959 – голубые киты провозглашаются вымирающим видом.



1973 – женщины решили ни в чём не уступать мужчинам: в США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl» (тираж 600000).



1997 – немецкий федеральный парламент, Бундестаг, издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство по этим же причинам. Отмечается как Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.



Именины отмечают: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман.