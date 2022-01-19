19.01.2022 17:29 Яна Чернобай

На Диканевке показали, как очищают и проверяют сточные воды (фото)

Корреспондент РЕДПОСТ побывал на городских очистных сооружениях во время взятия проб воды в реке Уды.



РЕДПОСТ

Для химика химико-бактериологической лаборатории комунального предприятия «Харьководоканал» Лилии Поваляевой забор воды в реке для анализа – привычное дело.

«Сегодня был взят забор воды на выходе после очистных сооружений, речка до выхода и речка после выхода. Это плановый забор. Воду в очистных басейнах проверяем ежедневно, а в реке два раза в месяц. Основные показатели - это азотная группа, прежде всего, азотофинилы, азотонитраты, фосфаты, ХПК - химическое потребление кислорода, железо, спав, нефтепродукты», - отмечает Лилия Поваляева.

В лаборатории каждый день кипит работа. Колбочки, пробирочки, реагенты – химики с утра до вечера содержимое в них смешивают, подогревают, выпаривают, раскладывают на элементы, добавляют реагенты. И через два дня готов анализ. Предыдущий раз анализ воды в реке Уды делали 6 января.

"Претензий к результатам нет. Отчитываемся мы перед Водными ресурсами Харькова и отправляем отчет в экологическую полицию на Бакулина, 6»,- продолждает Лилия Поваляева.

Заместитель директора городских очистных сооружений Александр Костенко говорит, что существует специальная методика, по которой проверяется вода. Просто так взять, набрать где-то воды, отдать в лабораторию, получить анализ и утверждать, что вся вода везде грязная или чистая - нельзя.

«Для отбора проб существует специальная методика. Есть места, утвержденные для отбора проб: на сбросе, выше речки, выше сброса, ниже сброса. Мы постоянно следим, чтобы не было нарушений и только тогда можно сравнивать результаты и считать, что они достоверны», - Александр Костенко.

Как же очищается вода? Рассказал директор городских очистных сооружений Юрий Шаталов.

«За день через наши очистные сооружения проходит около 300 тысяч кубометров воды. А вся станция способна переработать около миллиона кубометров сточных вод.

Канализационные стоки Харькова попадают на городские очистные сооружения. Здесь они проходят несколько этапов очистки:

Сначала механическое очищение: решётки разных уровней улавливают крупный плавающий мусор. Потом вода попадает в бассейны с фильтрами – «песколовками», в которых оседает песок. Здесь же происходит отстаивание воды в течение полутора часов, осаждается сырой осадок. Дальше уже так называемая осветленная вода попадает на биологическую очистку. Там за счет того, что живые микроорганизмы поедают загрязнения, происходит снятие основных загрязнений в сточной воде. Активный ил после аэротента поступает во вторичную часть центральных отстойников и в течение двух часов происходит отстаивание, он оседает на дно. Осветленная вода попадает в лоток сборной, попадает в сбросной колектор и выходит на реку.

Летом, отметил Юрий Шаталов, проводится еще и дополнительная дизинфекция жидким хлором.

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