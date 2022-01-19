19.01.2022 18:00 Дмитрий Колоней

В Харькове швейцарский трамвай успешно прошел испытания и получил сертификат соответствия

Вопрос о выделении средств на трамвай будет решаться в конце лета 2022 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов опроверг информацию о том, что Харькове не планируют закупать трамваи швейцарской компании «Stadler».

По его словам, перед началом испытаний специальная комиссия подготовила акт о том, что швейцарский трамвай можно эксплуатировать на трех харьковских маршрутах с пассажирами. Трамвай прошел полный комплекс испытаний и получил украинский сертификат соответствия. Вице-мэр подчеркнул, что этот трамвай разрабатывали специально для постсоветских стран. По его словам, он тяжелее, чем старый транспорт, но это и дает ряд преимуществ.

"Он прекрасно показал себя в испытаниях. Намного лучше ведет себя на сверхтяжелых уклонах, таких как, например, спуск Веснина. Он тяжелее, поэтому более безопасный. Мы эксплуатировали его на обособленном и совмещенном путях. Он намного лучше проходит кривые", - отметил Евгений Водовозов.

В свою очередь директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко отметила, что городской совет работает с Европейским инвестиционным банком по привлечению кредитных средств для закупки подвижного состава.

"Необходимые средства будут заложены, когда мы выйдем на финишную прямую с международной финансовой организацией и поймем все условия софинансирования из городского бюджета», - пояснила Ольга Демьяненко.

Европейский инвестиционный банк уже проводит тендер на определение международного консультанта, который подготовит технико-экономическое обоснование проекта по закупке подвижного состава с экологическим и социальным эффектом, открытием новых и усовершенствованием старых маршрутов.

Победитель тендера начнет работать в конце марта, к концу лета появится технико-экономическое обоснование. С ним будет пройдне кредитный комитет, и средства на данный проект будут выделены.

По ее словам, в Харькове планируют во втором полугодии 2022 года выйти на закупки и обновить подвижной состав общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали когда и по какому маршруту будет курсировать в Харькове новый трамвай "Stadler". (фото)