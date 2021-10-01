В Харькове прошли испытания нового трамвая (видео)

Обкатка нового трамвая марки «Stadler», прошла накануне вечером.
Напомним, в Харьков привезли швейцарский трамвай Stadler. После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler.
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Сегодня эмоции уравновешиваются логикой, а значит день одинаково хорош как для дел, связанных с крупными финансами, так и для серьезных шагов в личной жизни.
Первый день октября будет солнечным. Но рассслабляться не стоит: в воздуже уже витает осенная прохлада.
1 октября 1931 году вступил в строй Харьковский тракторный завод. Для рабочих завода одновременно с пуском предприятия построили поселок ХТЗ.
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