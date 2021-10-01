01.10.2021 14:00 Виталий Хиневич

В Харькове прошли испытания нового трамвая (видео)

Обкатка нового трамвая марки «Stadler», прошла накануне вечером.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что работники трамвайного депо вместе с представителями компании «Stadler», проверили работу трамвая на нескольких городских маршрутах города. Проинспектировали возможность электрического транспорта выполнять движение по путям и совершать маневры.

«Все прошло хорошо, испытания продолжатся еще две-три недели. По их итогам будет составлен протокол. Если никаких замечаний не будет, то мы получим право выехать на наши маршруты с пассажирами», - сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Напомним, в Харьков привезли швейцарский трамвай Stadler. После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler.