    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт «Укрзализныця» возобновила движение поездов в одну из стран ЕС
01.10.2021  13:25   Виталий Хиневич

«Укрзализныця» возобновила движение поездов в одну из стран ЕС

Железнодорожная компания восстанавливает международное транспортное сообщение.

С Украины будет курсировать поезд в Польшу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу  «Укрзализныци».
 
Отмечается, что с 10 октября текущего года, украинские поезда будут курсировать в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити +».
 
Железнодорожные перевозки были прекращены 15 марта 2020 года, причиной послужили карантинные ограничения.
 
На данный момент железной дорогой можно добраться и в другие страны Европы: Венгрию, Австрию, Словакию и Молдову.
 
Напомним, пригородные поезда из Харьковской области снова стали курсировать в Донецкую область.
 
Источник:   «Укрзализныця»
 Тэги:  харьков, железная дорога, польша
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.10 Дороги и транспорт В Харькове прошли испытания нового трамвая (видео) 01.10 Медицина В Харькове отрылись еще 3 Центра вакцинации от COVID-19: адреса 01.10 Медицина С 1 октября харьковчан переведут на е-больничный: подробности об оформлении
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 