01.10.2021 13:25 Виталий Хиневич

«Укрзализныця» возобновила движение поездов в одну из стран ЕС

Железнодорожная компания восстанавливает международное транспортное сообщение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

Отмечается, что с 10 октября текущего года, украинские поезда будут курсировать в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити +».

Железнодорожные перевозки были прекращены 15 марта 2020 года, причиной послужили карантинные ограничения.

На данный момент железной дорогой можно добраться и в другие страны Европы: Венгрию, Австрию, Словакию и Молдову.

Напомним, пригородные поезда из Харьковской области снова стали курсировать в Донецкую область.