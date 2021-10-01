01.10.2021 13:15 Евгений Клочко

В Харькове отрылись еще 3 Центра вакцинации от COVID-19: адреса

С 29 марта 2021 года в городе Харькове в 34 заведениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, открыты пункты прививок, которые работают ежедневно по графику работы учреждения и в воскресенье.

Как сообщает РЕДПОСТ , в пунктах прививок при учреждениях здравоохранения медицинские работники проводят вакцинацию всех желающих вакцинироваться людей как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Вакцинация проводится 112 бригадами, которые прошли обучение и получили разрешение на проведение вакцинации.

Кроме того открыты три Центра вакцинации:

Индустриальный р-н: ул. 12 апреля, 8, территориальный центр предоставления социальных услуг (пн.-пт. 9- 00-15-00), Немышлянский р-н: ул. Богдана Хмельницкого, 10А, территориальный центр предоставления социальных услуг (пн.-пт. 9- 00-15-00), Новобаварский р-н: ул. Доватора, 7, филиал поликлинического отделения КНС «МЛ №3» ХГС (работает в режиме работы заведения).

Каждое воскресенье на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван» с 10 до 18.00 функционируют Центры массовой вакцинации для проведения прививок населения против коронавирусной болезни COVID-19. Вакцинация проводится вакцинами производства Пфайзер, Короновак, АстраЗенека.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 октября.