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01.10.2021  13:15   Евгений Клочко

В Харькове отрылись еще 3 Центра вакцинации от COVID-19: адреса

С 29 марта 2021 года в городе Харькове в 34 заведениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, открыты пункты прививок, которые работают ежедневно по графику работы учреждения и в воскресенье.

Вакцинация в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в пунктах прививок при учреждениях здравоохранения медицинские работники проводят вакцинацию всех желающих вакцинироваться людей как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Вакцинация проводится 112 бригадами, которые прошли обучение и получили разрешение на проведение вакцинации.
 
Кроме того открыты три Центра вакцинации:
  1. Индустриальный р-н: ул. 12 апреля, 8, территориальный центр предоставления социальных услуг (пн.-пт. 9- 00-15-00),
  2. Немышлянский р-н: ул. Богдана Хмельницкого, 10А, территориальный центр предоставления социальных услуг (пн.-пт. 9- 00-15-00),
  3. Новобаварский р-н: ул. Доватора, 7, филиал поликлинического отделения КНС «МЛ №3» ХГС (работает в режиме работы заведения).
Каждое воскресенье на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван» с 10 до 18.00 функционируют Центры массовой вакцинации для проведения прививок населения против коронавирусной болезни COVID-19. Вакцинация проводится вакцинами производства Пфайзер, Короновак, АстраЗенека.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 октября.
 
Тэги:  вакцинация, харьков
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