Инфицирование Covid-19 выявили еще у 880 жителей Харькова: подробности

За сутки положительный тест на коронавирус получили 1225 жителей Харьковской области.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за 30 сентября в Харьковской области зарегистрировано 963 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 880 человек.
Всего с начала эпидемии и по состоянию на утро 1 октября в Харьковской области лабораторно подтверждено 166 666 случаев коронавирусной болезни. В том числе в Харькове зарегистрировано 111 133 случая с подтвержденным COVID-19, из них 2 117 – у медицинских работников и 5 110 – у детей.
Летальным исходом болезнь закончилась в 3 957 случаях, за последние сутки от Covid-19 умерли 20 человек.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 12 689 человек – за сутки эта цифра увеличилась на 898 человек, с начала эпидемии выздоровели 150 042 человека (за сутки – 307 человек).
В городе Харькове за минувшие сутки уровень заболеваемости увеличился на 36%, в стационары госпитализировано 78 человек.
Всего по состоянию на утро 1 октября в коммунальных больницах ХГС находится 710 человек с коронавирусной болезнью (всего на прием больных с covid развернуто 770 коек). На кислородной поддержке находится 453 пациента, на ИВЛ – 35 (4,5% от числа находящихся на лечении).
В Харькове 30 сентября вакцинировались 5048 человек. Всего с начала вакцинации сделано 329 309 прививок, первую дозу получили 196 169 человек, сегодня закончили вакцинацию (2 дозы) 133140 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 сентября.
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