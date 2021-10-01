01.10.2021 11:52 Рита Парфенова

Инфицирование Covid-19 выявили еще у 880 жителей Харькова: подробности

За сутки положительный тест на коронавирус получили 1225 жителей Харьковской области.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на статистику лабцентра, за 30 сентября в Харьковской области зарегистрировано 963 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 880 человек.



Всего с начала эпидемии и по состоянию на утро 1 октября в Харьковской области лабораторно подтверждено 166 666 случаев коронавирусной болезни. В том числе в Харькове зарегистрировано 111 133 случая с подтвержденным COVID-19, из них 2 117 – у медицинских работников и 5 110 – у детей.



Летальным исходом болезнь закончилась в 3 957 случаях, за последние сутки от Covid-19 умерли 20 человек.



На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 12 689 человек – за сутки эта цифра увеличилась на 898 человек, с начала эпидемии выздоровели 150 042 человека (за сутки – 307 человек).



В городе Харькове за минувшие сутки уровень заболеваемости увеличился на 36%, в стационары госпитализировано 78 человек.



Всего по состоянию на утро 1 октября в коммунальных больницах ХГС находится 710 человек с коронавирусной болезнью (всего на прием больных с covid развернуто 770 коек). На кислородной поддержке находится 453 пациента, на ИВЛ – 35 (4,5% от числа находящихся на лечении).



В Харькове 30 сентября вакцинировались 5048 человек. Всего с начала вакцинации сделано 329 309 прививок, первую дозу получили 196 169 человек, сегодня закончили вакцинацию (2 дозы) 133140 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 сентября.