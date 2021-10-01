01.10.2021 12:05 Рита Парфенова

Эко-активист из Харькова предложил президенту увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды

Петиция об увеличении штрафов за несанкционированный выброс мусора зарегистрирована на сайте Президента Украины еще 30 сентября 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ, прошение опубликовал харьковский эко-активист, организатор акции «Чистые Уды» Артем Приходько.



В петиции, опубликованной на сайте президента Украины, автор предлагает в разы увеличить суммы штрафов за загрязнение окружающей среды несанкционированными свалками.



Как пишет Артем Приходько, сегодняшние суммы штрафов за загрязнение земли, свалки в лесах и прочий несанкционированный вывоз мусора составляют для физических лиц 340-1360 грн, для предприятий – 850 - 1700 грн.



«А значит, каждый обычный гражданин, который выбрасывает из окна автомобиля пустую бутылку, не боится понести ответственность, поскольку сумму штрафа он может с легкостью найти в своем кошельке. А предприятие с большим доходом может без всяких проблем нанять грузовое авто и вывезти отходы в ближайший лес, потратив на это сумму, даже большую от размера штрафа, который будет на него наложено», – комментирует законы Приходько.



Автор петиции предлагает для сохранения экологии земельного фонда и водных ресурсов Украины принять законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты по поводу увеличение размера штрафов, предусмотренных за правонарушения в сфере обращения с отходами.



Суммы штрафов предлагается увеличить в 20 раз для рядовых украинцев и в 20 раз для юридических лиц.



В таком случае штраф за загрязнение окружающей среды для обычных людей составит 14450-9750 грн (на расстоянии 100 метров от водоемов – 17000-34000 грн) для предприятий – 68000-98600 грн и 136 000-197200 грн соответственно).



Сейчас под петицией подписались 221 из необходимых 25 тысяч человек, сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.

Как писал РЕДПОСТ, в Харькове эко-активисты разыскивали мужчину, который выбросил строительный мусор на берегу реки Уды в районе Баварии.