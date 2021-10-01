01.10.2021 12:20 Виталий Хиневич
На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.
Отмечается, что 30 сентября около 20:00 на автотрассе «Киев - Харьков - Довжанский» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, автомобиль марки «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение с пешеходом, который шел на встречу к авто по проезжей части. От полученных травм 48-летний пешеход скончался на месте.
Водителю автомобиля может грозить тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком до 3 лет.
Данные санкции предусмотрены статьей 286 части 2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в городе Волчанск 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил наезд
на пешехода, который двигался по обочине дороги с велосипедом.
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