01.10.2021 12:20 Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.

Отмечается, что 30 сентября около 20:00 на автотрассе «Киев - Харьков - Довжанский» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, автомобиль марки «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение с пешеходом, который шел на встречу к авто по проезжей части. От полученных травм 48-летний пешеход скончался на месте.

Водителю автомобиля может грозить тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком до 3 лет.

Данные санкции предусмотрены статьей 286 части 2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Волчанск 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги с велосипедом.