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01.10.2021  12:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода.

На Харьковщине произошло смертельное ДТП
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова. 
 
Отмечается, что 30 сентября около 20:00 на автотрассе «Киев - Харьков - Довжанский» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, автомобиль марки «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение с пешеходом, который шел на встречу к авто по проезжей части. От полученных травм 48-летний пешеход скончался на месте. 
 
Водителю автомобиля может грозить тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком до 3 лет.
 
Данные санкции предусмотрены статьей 286 части 2 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в городе Волчанск 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги с велосипедом.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие, дтп
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