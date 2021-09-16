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16.09.2021  14:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля допустил наезд на пешехода.

Смертельное ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова. 
 
Отмечается, что 15 сентября около 20:00 в городе Волчанск, 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги с велосипедом.
 
От полученных травм 58-летний пешеход скончался на месте.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Напомним, легковушка влетела под бензовоз в Харькове.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
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