16.09.2021 14:05 Виталий Хиневич
В Харьковской области произошло смертельное ДТП
Водитель легкового автомобиля допустил наезд на пешехода.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.
Отмечается, что 15 сентября около 20:00 в городе Волчанск, 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги с велосипедом.
От полученных травм 58-летний пешеход скончался на месте.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, легковушка влетела
под бензовоз в Харькове.
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