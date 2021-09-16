16.09.2021 14:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области произошло смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля допустил наезд на пешехода.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.

Отмечается, что 15 сентября около 20:00 в городе Волчанск, 65-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине дороги с велосипедом.

От полученных травм 58-летний пешеход скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, легковушка влетела под бензовоз в Харькове.