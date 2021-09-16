16.09.2021 13:49 Рита Парфенова

Мужчина убил родного брата во время пьянки в Харькове (фото)

Убийцу брата оперативно задержали полицейские.

Пьяное застолье днем 15 сентября закончилось смертельной поножовщиной, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.



В частном доме на улице Станковой в Харькове собралась «отдохнуть» компания из пяти человек. Через некоторое время между двумя 46-летними мужчинами – родными братьями – возникла ссора. Словесный конфликт перерос в драку, и один из братьев воткнул другому нож между ребер. От полученного ранения мужчина скончался.





Вызванная на место следственно-оперативная группа выясняла подробности случившегося.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.



Братоубийца задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

Напомним, 7 сентября 2021 года в квартире дома по улице Танкопия полицейские обнаружили тело мужчины 1963 года рождения. Здесь же находился и его убийца. Выяснилось, что оба выпивали, поссорились и подрались. В результате убийца забил до смерти оппонента.