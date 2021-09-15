15.09.2021 13:21 Рита Парфенова

Смертельное ДТП: легковушка влетела под бензовоз в Харькове (фото)

Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте ДТП.



hk.npu.gov.ua

Авария на проспекте Гагарина в Основянском районе Харькова произошла около часа ночи 15 сентября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 11183», ехавший по проспекту Гагарина в направлении поселка Безлюдовка Харьковского района, врезался в грузовик «DAF XF» с цистерной, который двигался впереди в попутном направлении.



В результате столкновения водитель ВАЗа от полученных травм погиб на месте.





По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, вечером 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской столкнулись автомобили двух служб такси. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто – 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.