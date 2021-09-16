Суд вынес приговор: в Харькове офицер избил своего соседа

Заместитель командира батальона территориальной обороны избил знакомого за непристойные намеки, которые тот якобы делал его супруге.
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Высокий творческий потенциал может войти в противоречие с ленью, так что если хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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