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16.09.2021  14:35   Виталий Хиневич

Суд вынес приговор: в Харькове офицер избил своего соседа

Заместитель командира батальона территориальной обороны избил знакомого за непристойные намеки, которые тот якобы делал его супруге.

В Харькове произошла драка мужчин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений. 
 
Отмечается, что военный встретил потерпевшего  в коридоре подъезда и начал выяснять отношения.
 
Сначала офицер нанес удары кулаком и ладонью, после чего бросил в соседа устройство для курения.
 
Обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что не наносил удары в лицо.
 
Харьковский суд 14 сентября текущего года вынес приговор военному, обязав его выплатить штраф в размере 850 гривен.
 
На данный момент приговор не вступил в силу и подлежит апелляционному рассмотрению в течение 15 дней с момента принятия.
 
Напомним, в Харькове суд определил судьбу налетчика.
 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  харьков
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