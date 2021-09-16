Суд вынес приговор: в Харькове офицер избил своего соседа

16.09.2021 14:35 Виталий Хиневич

Заместитель командира батальона территориальной обороны избил знакомого за непристойные намеки, которые тот якобы делал его супруге.

Отмечается, что военный встретил потерпевшего в коридоре подъезда и начал выяснять отношения.

Сначала офицер нанес удары кулаком и ладонью, после чего бросил в соседа устройство для курения.

Обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что не наносил удары в лицо.

Харьковский суд 14 сентября текущего года вынес приговор военному, обязав его выплатить штраф в размере 850 гривен.

На данный момент приговор не вступил в силу и подлежит апелляционному рассмотрению в течение 15 дней с момента принятия.