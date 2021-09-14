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14.09.2021  21:23   Дмитрий Колоней

Напал с ножом на девушку: в Харькове осудили грабителя-рецидивиста

В Харькове суд определил судьбу налетчика.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации исполняющего обязанности руководителя окружной прокуратуры Максима Климовца, следствие выяснило, что ранее судимый за разбой мужчина вновь совершил аналогичное преступление. В марте 2021 года, вечером, в Песочине пьяный рецидивист напал на 25-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы.
 
Злоумышленник приставил к ее горлу нож и, угрожая, потребовал, чтобы она отдала ему деньги и мобильный телефон. Девушка вырвалась, но преступник успел ранить ее ножом и ограбить. Во время судебного разбирательства обвиняемый искренне раскаялся в содеянном. 
 
По принципиальной позиции прокурора, приговором Харьковского районного суда Харьковской области от 7 сентября 2021 мужчина признан виновным и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
Теперь приговор не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила в Харькове производство клубнички.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, налет, харьков, ранил ножом
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