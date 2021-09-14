14.09.2021 21:23 Дмитрий Колоней

Напал с ножом на девушку: в Харькове осудили грабителя-рецидивиста

В Харькове суд определил судьбу налетчика.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации исполняющего обязанности руководителя окружной прокуратуры Максима Климовца, следствие выяснило, что ранее судимый за разбой мужчина вновь совершил аналогичное преступление. В марте 2021 года, вечером, в Песочине пьяный рецидивист напал на 25-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы.

Злоумышленник приставил к ее горлу нож и, угрожая, потребовал, чтобы она отдала ему деньги и мобильный телефон. Девушка вырвалась, но преступник успел ранить ее ножом и ограбить. Во время судебного разбирательства обвиняемый искренне раскаялся в содеянном.

По принципиальной позиции прокурора, приговором Харьковского районного суда Харьковской области от 7 сентября 2021 мужчина признан виновным и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теперь приговор не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила в Харькове производство клубнички.