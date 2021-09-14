Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 сентября

В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
В Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря воздействию области повышенного давления. Однако, ночные температуры снизятся на 3-5 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+14°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогнозы синоптиков порадуют метеозависимых людей. Ведь 15 сентября 2021 года не ожидаются магнитные бури. Будут происходить только небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. Низкие облака – к дождливой и холодной погоде.
Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит в ближайшие дни погода будет хорошей.
В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.
В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
14 сентября 1759 года поступила в продажу самая первая настольная игра – английская забава «Путешествие через Европу, или Игра в Географию».
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