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14.09.2021  15:35   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 сентября

В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 сентября

В Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря воздействию области повышенного давления. Однако, ночные температуры снизятся на 3-5 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+14°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогнозы синоптиков порадуют метеозависимых людей. Ведь 15 сентября 2021 года не ожидаются магнитные бури. Будут происходить только небольшие геомагнитные колебания.

Народные приметы. Низкие облака – к дождливой и холодной погоде.

Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит в ближайшие дни погода будет хорошей.

В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.

В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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