14.09.2021 15:35 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 сентября

В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.





В Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря воздействию области повышенного давления. Однако, ночные температуры снизятся на 3-5 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+14°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогнозы синоптиков порадуют метеозависимых людей. Ведь 15 сентября 2021 года не ожидаются магнитные бури. Будут происходить только небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. Низкие облака – к дождливой и холодной погоде.



Если поутру и вечером много росы, а ветра нет, значит в ближайшие дни погода будет хорошей.



В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.



В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища.