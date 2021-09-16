В Харькове на Южной Салтовке перекрыли улицу

С улицы Ахиезеров на Маршала Батицкого в Харькове не проехать.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на Старой Салтовке сегодня, 16 сентября 2021 года, перекрыта улица. На Леонида Быкова, связывающей улицу Ахиезеров и улицу Маршала Батицкого, идут ремонтные работы.
Это стоит учесть водителям, любящим таким образом объезжать пробки, выезжая к Салтовскому шоссе.
Неудобство связано с заменой труб водоснабжения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове продолжается кампания по подготовке города к новому отопительному сезону.
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