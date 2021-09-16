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16.09.2021  14:59   Дмитрий Колоней

В Харькове на Южной Салтовке перекрыли улицу

С улицы Ахиезеров на Маршала Батицкого в Харькове не проехать.


РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на Старой Салтовке сегодня, 16 сентября 2021 года, перекрыта  улица. На Леонида Быкова, связывающей улицу Ахиезеров и улицу Маршала Батицкого, идут ремонтные работы.

Это стоит учесть водителям, любящим таким образом объезжать пробки, выезжая к Салтовскому шоссе.    

Неудобство связано с заменой труб водоснабжения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове продолжается кампания по подготовке города к новому отопительному сезону. 

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Тэги:  движение, запрет, харьков, быкова, маршала батицкого, ахиезеров, водоканал
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