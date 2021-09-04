04.09.2021 18:15 Евгений Клочко

В одном из микрорайонов Харькова на 10 дней отключат горячую воду: подробности

В Харькове продолжается кампания по подготовке города к новому отопительному сезону. Для того, чтобы у местных жители зимой не было проблем с горячей водой и отоплением местная котельная находится на глобальной реконструкции.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , параллельно тепловики заменяют сети, которыми транспортируются горячая вода в квартиры харьковчан.

Сами работы по модернизации котельной и капитальному ремонту систем трубопровода стартовали еще весной нынешнего года. Объемы - огромные. Как в котельной так и теплосетях.

По словам технического директора коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Евгения Кауркина, котельная "Хартрон" обеспечивает теплоносителем два центральных тепловых пункта (ЦТР): "Продольная" и "Коммунар".

"На данный момент была произведена замена порядка 7 км сетей. Из 90 проблемных адресов по горячей воде, 78 - мы успели выполнить ко Дню города. То есть поменяли трубы со старых на современные - изопрофлекс. На данный момент в котельной "Хартрон" подходят к концу монтажные работы по когенерации. Для того, чтобы ввести в эксплуатацию когенерационную установку мощностью 1 МВт., необходимо потушить котельную и оставить потребителей зоны "Хартрон" без горячей воды", - отметил Каоркин.

Все это для того, чтобы котельная, после модернизации, могла производить для собственных нужд электроэнергию. Именно поэтому 6 сентября на время выполнения основного - финального блока работ, воду для потребителей, которые попадают в карты реконструкции, выключат на 10 дней.

"C 15 сентября в ночь мы заполняем теплоносителем котлы. Будем подключать когенерационную установку. И с 16 сентября со второй половины дня восстановим услугу по горячей воде. Мера вынужденная. Но у нас на носу отопительный период. Мы должны быть уверены, что мы энергонезависимы. По котельной мы делаем реконструкцию двух котлов. Потому что проблемы предыдущих лет были вызваны дефектами именно на котлах. От этого шел недогрев. Мы не могли выдавать ни гидравлический, ни температурный режим нашим потребителям", - сообщил Евгений Кауркин.

Этот микрорайон всегда был одним из самых проблемных в Харькове. Зимой количество жалоб, подчеркнули в ХТС, зашкаливало. Поэтому, после завершения всего комплекса работ, убеждены специалисты, смогут существенно улучшить качество предоставления услуг для населения.

Список домов и учреждений, которые будут отключены от горячего водоснабжения с 8:00 6 сентября до 18:00 16 сентября:



Котельная «Хартрон» по адресу: ул. Академика Проскуры, 1

ул. Дача № 55, 9 (1,2)

ул. Дача № 55, 11 (3-7)

детские комбинаты: ул. Рудика, 1-А, г / к № 74



ЦТП пос. Жуковского по адресу: ул. Продольная, 7-А



ул. Астрономическая, 15, 35-А, 35-Б, 35-В, 35-Г, 35-Д, 35-Е, 35-Ж, 35-С, 35-И, 37, 39, 41, 44, 44- А, 44-Б, 44-В

пр. Жуковского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Академика Проскуры, 3, 3-Б

ул. Продольная, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б

ул. Чкалова, 17

детские комбинаты:

ул. Астрономическая, 35, д / у № 382

ул. Продольная, 6, г / к № 123

школы:

ул. Продольная, 5, СШ № 16

ул. Академика Проскуры, 7, школа-интернат №13



ЦТП-2 «Коммунар» по адресу: ул. Старошишковская, 6-А

ул. Шишковская, 5, 6, 6 А, 8, 8А, 10, 10 А, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Старошишковская, 5, 5А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12

пер. 1-й Лесопарковский, 7

пер. 2-й Лесопарковский, 8, 10

ул. Старошишковская, 2, 4, 6

школы:

ул. Старошишковская, 8, СШ № 52

ул. Рудика, 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 7

пер. 1-й Лесопарковский, 8, 10

пер. 2-й Лесопарковский, 13, 14

медицинские учреждения:

пер. 2-й Лесопарковский, 13 филиал поликлиники № 13