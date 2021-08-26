Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове частная ТЭЦ-5 отключила от горячей воды более 400 домов
26.08.2021  18:44   

В Харькове частная ТЭЦ-5 отключила от горячей воды более 400 домов

В КП «Харьковские тепловые сети» обещают решить проблему максимум за сутки – переключив всех потребителей на коммунальную котельную.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, одна из крупнейших в Украине Харьковская теплоцентраль №5 неожиданно сообщила, что сегодня, 26 августа, с 22:00 будет полностью прекращен отпуск тепловой энергии для жилых и административных зданий города. Причины остановки работы пока неизвестны. 
 
Генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко отметил, что тепловики уже работают над тем, чтобы переключить потребителей на коммунальные котельные.
 
«Мы возьмем нагрузку на котельную «Павлово Поле». Благодаря реконструкции котлов и насосов есть запас. Постараемся закончить все работы до утра, пока не остыл теплоноситель в системе. Самый крайний срок – завтрашний вечер», - сообщил Василий Скопенко.
 
Отметим, что всего частное акционерное общество ТЭЦ-5 предоставляет тепло и горячую воду в 255 домов Шевченковского района (Алексеевка), 115 домов Холодногорского района и 71 дом Новобаварского района.
 
Напомним, ранее мы писали, что а харьковских котельных ХТС проводят капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования.
 
Тэги:  тэц-5, отключение, харьков, горячая вода
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