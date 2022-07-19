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19.07.2022  09:10   Рита Парфенова

ТЕЦ-5 завершила підготовку до опалювального сезону у Харкові

На підприємстві завершено основні роботи щодо підготовки обладнання до опалювального періоду 2022/2023 років.

Новини Харкова: ТЕЦ-5 завершила підготовку до опалювального сезону

Про це розповів голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, передає РЕДПОСТ. Він запевнив, що всі процеси стосовно забезпечення Харкова теплом і світлом в осіннє-зимовий період ТЕЦ-5 повністю контролює. Підприємство не припиняє подачу теплоносія та генерацію електроенергії для міста, незважаючи на обстріли та захмарні ціни на газ.

За словами Мінковича, ремонтна кампанія цьогоріч, як і зазвичай, проводилась планомірно, всупереч складнощам воєнного стану в країні. Ні на мить не припиняється пошук палива, в тому числі резервного, для забезпечення сталості роботи теплоцентралі.  

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"Разом з тим і для Об'єднаної енергосистеми України Харківська ТЕЦ-5 є постачальником важливих послуг, таких як РПЧ (резерв підтримки частоти) і ДП РЗ (резерв заміщення). Тож, усвідомлення відповідальності за добробут харківської громади та енергетичної безпеки держави спонукає працювати в рази енергійніше", - зазначає Олександр Мінкович.

Водночас Олександр Мінкович сподівається на розуміння й підтримку держави у ключовому  питанні щодо забезпечення резервним паливом однієї з найкрупніших теплоцентралей країни.

Тэги:  тэц-5, отопительный сезон, харьков
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