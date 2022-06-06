06.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Оккупанты обстреляли харьковскую ТЭЦ 5: что известно о состоянии

Авария на харьковской ТЭЦ произошла накануне вечером из-за обстрелов.

Как сообщает РЕДПОСТ , вчера, 5 июня 2022 года, в 21.25 в результате вражеских обстрелов были повреждены высоковольтные сети, к которым подключена Харьковская ТЭЦ-5. По информации руководителя ТЭЦ-5 Александра Минковича, станция отключилась от сети, открылись предохранительные клапаны и с мощными звуковыми эффектами теплоцентраль сбрасывала в атмосферу пар. "Такова предохранительная технология при форс-мажорном сценарии остановки ТЭЦ", - отметил руковоллдитель предприятия.

Тем не менее, персонал теплоцентрали вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго" оперативно выяснил обстоятельства аварийной остановки и возобновил работу станции. Уже 6 июня в 00:30 энергоблок ТЭЦ-5 был снова включен в сеть.

Ранее Харьковская ТЭЦ-5 сообщала о возможности приостановки работы в связи с тройным повышением тарифов на газ. В настоящее время ТЭЦ-5 на этапе рассмотрения и согласования нового договора на поставку газа, предложенного компанией "Нефтегаз Трейдинг", для продления энергогенерации и поддержания стабильности и предоставления услуг харьковчанам.