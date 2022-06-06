    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Оккупанты обстреляли харьковскую ТЭЦ 5: что известно о состоянии
06.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Оккупанты обстреляли харьковскую ТЭЦ 5: что известно о состоянии

Авария на харьковской ТЭЦ произошла накануне вечером из-за обстрелов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, вчера, 5 июня 2022 года, в 21.25 в результате вражеских обстрелов были повреждены высоковольтные сети, к которым подключена Харьковская ТЭЦ-5. По информации руководителя ТЭЦ-5 Александра Минковича, станция отключилась от сети, открылись предохранительные клапаны и с мощными звуковыми эффектами теплоцентраль сбрасывала в атмосферу пар. "Такова предохранительная технология при форс-мажорном сценарии остановки ТЭЦ", - отметил руковоллдитель предприятия.
 
Тем не менее, персонал теплоцентрали вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго" оперативно выяснил обстоятельства аварийной остановки и возобновил работу станции. Уже 6 июня в 00:30 энергоблок ТЭЦ-5 был снова включен в сеть.
 
Ранее Харьковская ТЭЦ-5 сообщала о возможности приостановки работы в связи с тройным повышением тарифов на газ. В настоящее время ТЭЦ-5 на этапе рассмотрения и согласования нового договора на поставку газа, предложенного компанией "Нефтегаз Трейдинг", для продления энергогенерации и поддержания стабильности и предоставления услуг харьковчанам.
 
Тэги:  тэц-5, агрессия россии, авария, обстрелы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.05 ЖКХ Частная ТЭЦ Харькова останавливается из-за повышения цен на газ 26.08 ЖКХ В Харькове частная ТЭЦ-5 отключила от горячей воды более 400 домов 12.09 ЖКХ 100 миллионов гривен для ТЭЦ-5 перечислили из городского бюджета для бесперебойного отопительного сезона - Игорь Терехов
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 