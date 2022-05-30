30.05.2022 09:00 Рита Парфенова

Частная ТЭЦ Харькова останавливается из-за повышения цен на газ

Руководство ТЭЦ-5 намерено остановить станцию и законсервировать оборудование.

Причиной остановки станции руководитель теплоцентрали Александр Минкович назвал повышение цены на газ, передает РЕДПОСТ. По его словам, увеличение с 1 июня расценок компании "Нафтогаз Трейдинг" на фиксированные объемы газа для предприятий топливно-энергетического комплекса с 7,9 тыс. грн. до 29,4 тыс. грн. за тысячу кубометров топлива делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды.



"Все электростанции и ТЭЦ, которые для производства электроэнергии и тепла используют природный газ, вынуждены будут уже сейчас принимать непростые для предприятий и их коллективов решения. ТЭЦ-5 не может работать при нынешней ценовой политике компании "Нафтогаз Трейдинг. К сожалению, это влечет за собой ряд других негативных последствий для всего общества", - сообщил Александр Минкович..



По словам Александра Минковича, оборудование, которое не подлежит использованию в течение 30 суток, должно быть законсервировано. Это может повлечь за собой срыв ремонтной кампании для подготовки оборудования к работ в зимний период, что ставит под вопрос старт и прохождение предстоящего отопительного сезона.

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Руководитель ТЭЦ-5 отметил, что в этом решении этой проблемы необходима поддржа государства.



"Харьковская ТЭЦ-5 всегда, несмотря на вызовы военного времени, работает на укрепление устойчивости и мощности Северной энергосистемы. Но сегодня, вместе с теплоэнергетическим сообществом Украины, ТЭЦ-5 вынуждена в очередной раз обратиться к чиновникам. Услышьте и прислушивайтесь к производителям и промышленникам, тем людям, от которых зависит энергетическая и экономическая безопасность Украины. ТЭЦ-5 неоднократно информировало Министерство энергетики и Укрэнерго о том, что подготовка и старт отопительного сезона под угрозой. Ответа мы не получили", - подчеркнул председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович.

Отметим, что частное акционерное общество «ТЭЦ-5» предоставляет тепло и горячую воду в 255 домов Шевченковского района (Алексеевка), 115 домов Холодногорского района и 71 дом Новобаварского района.

Напомним, летом 2021 года из-за внеплановой остановки ТЭЦ-5 коммунальное предприятие «ХТС» было вынуждено переносить графики плановых ремонтных работ и переподключать абонентов централи к городским сетям горячего водоснабжения.