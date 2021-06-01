01.06.2021 19:11

Отключения горячей воды: «Харьковские тепловые сети» ввели новый график летних ремонтов

В Харькове изменен график проведения ремонтных работ по подготовке к следующему отопительному сезону из-за остановки ТЭЦ-5.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, ремонты на сетях от ТЭЦ-5, находящейся в частной собственности и не является структурным подразделением КП «ХТС», планировались в июле.

Однако 1 июня из-за внеплановой остановки теплоснабжающей станции в некоторых районах Харькова временно приостановлено горячее водоснабжение. Чтобы сократить время ремонтов и отсутствия горячей воды в квартирах горожан, «ХТС» переносит графики плановых ремонтных работ.

«Неудобства для харьковчан из-за выхода из рабочего режима ТЭЦ-5 будут максимально сокращены. Коммунальное предприятие проведет ремонтные работы, запланированные в июле, на месяц раньше. После окончания работ «ХТС» готово в полном объеме возобновить все услуги по подаче горячей воды», - отметили в КП.

Таким образом, выводится для гидравлических испытаний и ремонта:

- в Шевченковском районе - с 8:00 2 июня до 17:00 10 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной

ул. Клочковской,

ул Лопанской,

ул. Залесской,

ул. Новгородской,

ул. Ахсарова,

ул. Сухумской,

ул. Широнина,

ул. Архитекторов,

ул. Отакара Яроша,

ул. Академика Ляпунова,

пр. Науки,

пр. Победы,

пр. Людвика Свободы,

пер. Инженерным;

- в Холодногорском районе - с 8:00 2 июня до 17:00 19 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной

ул. Большой Панасовской,

ул. Петра Болбочана,

ул. Холодногорской,

ул. Полтавский шлях,

ул. Волонтерской,

ул. Золочевской,

ул. Старопрудной,

ул. Счастливой,

пер. Донбассовским;

- в Новобаварском районе - с 00:00 2 июня до 17:00 19 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной,

пр. Любови Малой,

ул. Петра Болбочана,

ул. Пермской,

ул. Юрия Паращука,

ул. Болгарской,

ул. Полтавский шлях,

Григорьевским шоссе,

пер. Титаренковским.

Также в рамках планово-профилактического ремонта в Киевском районе с 15:00 1 июня до 17:00 19 июля будет ремонтироваться участок теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной

ул. Барабашова,

ул. Козакевича,

ул. Владислава Зубенко.

Напомним, что ранее мы писале о начале летних отключений горячей воды.