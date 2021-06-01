01.06.2021 19:11
Отключения горячей воды: «Харьковские тепловые сети» ввели новый график летних ремонтов
В Харькове изменен график проведения ремонтных работ по подготовке к следующему отопительному сезону из-за остановки ТЭЦ-5.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт горсовета, ремонты на сетях от ТЭЦ-5, находящейся в частной собственности и не является структурным подразделением КП «ХТС», планировались в июле.
Однако 1 июня из-за внеплановой остановки теплоснабжающей станции в некоторых районах Харькова временно приостановлено горячее водоснабжение. Чтобы сократить время ремонтов и отсутствия горячей воды в квартирах горожан, «ХТС» переносит графики плановых ремонтных работ.
«Неудобства для харьковчан из-за выхода из рабочего режима ТЭЦ-5 будут максимально сокращены. Коммунальное предприятие проведет ремонтные работы, запланированные в июле, на месяц раньше. После окончания работ «ХТС» готово в полном объеме возобновить все услуги по подаче горячей воды», - отметили в КП.
Таким образом, выводится для гидравлических испытаний и ремонта:
- в Шевченковском районе - с 8:00 2 июня до 17:00 10 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной
-
ул. Клочковской,
-
ул Лопанской,
-
ул. Залесской,
-
ул. Новгородской,
-
ул. Ахсарова,
-
ул. Сухумской,
-
ул. Широнина,
-
ул. Архитекторов,
-
ул. Отакара Яроша,
-
ул. Академика Ляпунова,
-
пр. Науки,
-
пр. Победы,
-
пр. Людвика Свободы,
-
пер. Инженерным;
- в Холодногорском районе - с 8:00 2 июня до 17:00 19 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной
-
ул. Большой Панасовской,
-
ул. Петра Болбочана,
-
ул. Холодногорской,
-
ул. Полтавский шлях,
-
ул. Волонтерской,
-
ул. Золочевской,
-
ул. Старопрудной,
-
ул. Счастливой,
-
пер. Донбассовским;
- в Новобаварском районе - с 00:00 2 июня до 17:00 19 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной,
-
пр. Любови Малой,
-
ул. Петра Болбочана,
-
ул. Пермской,
-
ул. Юрия Паращука,
-
ул. Болгарской,
-
ул. Полтавский шлях,
-
Григорьевским шоссе,
-
пер. Титаренковским.
Также в рамках планово-профилактического ремонта в Киевском районе с 15:00 1 июня до 17:00 19 июля будет ремонтироваться участок теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной
-
ул. Барабашова,
-
ул. Козакевича,
-
ул. Владислава Зубенко.
Напомним, что ранее мы писале о начале летних отключений горячей воды.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости