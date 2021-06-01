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01.06.2021  19:11   

Отключения горячей воды: «Харьковские тепловые сети» ввели новый график летних ремонтов

В Харькове изменен график проведения ремонтных работ по подготовке к следующему отопительному сезону из-за остановки ТЭЦ-5.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, ремонты на сетях от ТЭЦ-5, находящейся в частной собственности и не является структурным подразделением КП «ХТС», планировались в июле.
 
Однако 1 июня из-за внеплановой остановки теплоснабжающей станции в некоторых районах Харькова временно приостановлено горячее водоснабжение. Чтобы сократить время ремонтов и отсутствия горячей воды в квартирах горожан, «ХТС» переносит графики плановых ремонтных работ.
 
«Неудобства для харьковчан из-за выхода из рабочего режима ТЭЦ-5 будут максимально сокращены. Коммунальное предприятие проведет ремонтные работы, запланированные в июле, на месяц раньше. После окончания работ «ХТС» готово в полном объеме возобновить все услуги по подаче горячей воды», - отметили в КП.
 
Таким образом, выводится для гидравлических испытаний и ремонта:
 
- в Шевченковском районе - с 8:00 2 июня до 17:00 10 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной
  • ул. Клочковской,
  • ул Лопанской,
  • ул. Залесской,
  • ул. Новгородской,
  • ул. Ахсарова,
  • ул. Сухумской,
  • ул. Широнина,
  • ул. Архитекторов,
  • ул. Отакара Яроша,
  • ул. Академика Ляпунова,
  • пр. Науки,
  • пр. Победы,
  • пр. Людвика Свободы,
  • пер. Инженерным;
 
- в Холодногорском районе - с 8:00 2 июня до 17:00 19 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной
  • ул. Большой Панасовской,
  • ул. Петра Болбочана,
  • ул. Холодногорской,
  • ул. Полтавский шлях,
  • ул. Волонтерской,
  • ул. Золочевской,
  • ул. Старопрудной,
  • ул. Счастливой,
  • пер. Донбассовским;
 
- в Новобаварском районе - с 00:00 2 июня до 17:00 19 июля - ряд участков теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной,
  • пр. Любови Малой,
  • ул. Петра Болбочана,
  • ул. Пермской,
  • ул. Юрия Паращука,
  • ул. Болгарской,
  • ул. Полтавский шлях,
  • Григорьевским шоссе,
  • пер. Титаренковским.
 
Также в рамках планово-профилактического ремонта в Киевском районе с 15:00 1 июня до 17:00 19 июля будет ремонтироваться участок теплосетей с отключением горячего водоснабжения на территории, ограниченной
  • ул. Барабашова,
  • ул. Козакевича,
  • ул. Владислава Зубенко.

Напомним, что ранее мы писале о начале летних  отключений горячей воды.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  горячая вода, отопительный сезон, харьков, хтс, ремонт
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