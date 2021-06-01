Копы уточнили информацию о столкновении на Роганской в Харькове.
Напомним, что как мы ранее писали в Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро.
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Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.
Прохладная погода с дождями и грозами будет царить в Харькове в среду. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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