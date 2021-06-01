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01.06.2021  17:58   

Кровь на асфальте: полиция - о жестком тройном ДТП в Харькове

Копы уточнили информацию о столкновении на Роганской в Харькове.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу ГУ Нацполиции, установлено, что произошло столкновение «ВАЗ-2107» под управлением 51-летнего мужчины, «ВАЗ-2110» под управлением 38-летнего водителя и кроссовера «Acura» под управлением 38-летней женщины. 
 
В результате столкновения травмы получили водители «ВАЗ-2107» и «Acura».
 
Их доставили в больницу. 
 
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 2.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 

Напомним, что как мы ранее писали в Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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