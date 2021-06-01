01.06.2021 17:45

Жираф Дёма уже обживает вольер харьковского зоопарка (ВИДЕО)

В Харькове его ждали больше 20 лет. Харьковский зоопарк сегодня принял в свою семью одесского жирафа Дёму.

Он проехал больше 700 км, провел около 16 часов в пути. От поста «Песочин» его сопровождал экипаж полиции, чтобы через город провести без остановок.

В свое новое помещение в харьковском зоопарке жираф зашел, как домой. Он прибыл в Харьков из Одесского Биопарка по программе обмена животными.

"Надо сказать, что жирафы Ротшильда, подвида Ротшильда у нас находятся более 4 лет и это наше потомство. Узнав, что в Харькове строится такой огромный, новый современный зоопарк, было принято решение передать нашего малыша в ваш зоопарк. Он рождён 26 августа прошлого года, ему ещё нет годика. Рост у него на сегодняшний день 3 м 20 см. Вес порядка 200 килограмм. При правильном рационе, у нас есть его старший брат, которому уже 2 годика - он уже 4 м 40 см, можно посчитать нетрудными арифметическими действиями, сколько он прибавляет в росте за год. И вес порядка 400 килограмм", - сообщил РЕДПОСТ директор Одесского Биопарка Дмитрий Александров.

Напомним, Дёма, приехавший 1 июня в харьковский зоопарк, является третьим жирафом, рожденным в неволе на территории Украины