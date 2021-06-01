01.06.2021 17:44

Теннис. Почетная харьковчанка не без труда побеждает на старте Большого Шлема

Второй сет с юной Бабель и Свитолиной сложился не просто для харьковчанки.

Как сообщает РЕДПОСТ, лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина провела свой первый матч на грунтовом Большом Шлеме во Франции.

На старте турнира украинка встречалась с юной хозяйкой кортов Осеан Бабель.

Первый сет матча сложился весьма успешно для Элины.

Взяв два брейка, харьковчанка захватила преимущество и, не дав шансов француженке, выиграла со счетом 6:2.

Во второй партии 17-няя хозяка кортов, взяв гейм на подаче украинки, развивала успех, доведя счет до 5:3 в ее пользу.

Но Элина, на классе, запустила обратку, выиграв четыре четыре гейма подряд, сет и матч - 7:5.

Во втором круге Свитолина сразится против Энн Ли из США.

Ранее теннистки друг против друга на корт не выходили.

Напомним, что мы ранее писали о трудой победе Свитолиной в Риме, разгроме команды Японии с помощью почетной харьковчанки, о том, как Элина Свитолина попала в ДТП и как теннисистка расплакалась на пресс-конференции из-за потерянной плюшевой игрушки.