Поиск более 200 преступников - прокуратура нагрянула с проверкой эффективности в полицию. Новости Харькова

01.06.2021 16:38

В Харькове ищут более 200 сбежавших от приговора преступников

Прокуратура нагрянула с проверкой в полицию.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, ведомством в апреле-мае 2021 года проверена результативность деятельности террподразделений Нацполиции в области по розыску осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания.

Выявлены существенные нарушения требований закона.

В результате поиск сбежавших осужденных становится неэффективным, и дает преступникам возможность долго скрываться от приговора суда.

Итог проверок - более 60 документов реагирования.

В результате выполнения требований указанных документов реагирования активизирована розыск более 200 осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также разыскано более 20 таких осужденных.

Кроме того, более 25 осужденных объявлен в розыск.

Работа в этом направлении продолжается.

Напомним, что ранее мы писали о задержании в Харькове мошенника , которого 13 лет искал Интерпол.