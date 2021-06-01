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01.06.2021  16:38   

В Харькове ищут более 200 сбежавших от приговора преступников

Прокуратура нагрянула с проверкой в полицию.

Поиск более 200 преступников - прокуратура нагрянула с проверкой эффективности в полицию. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, ведомством в апреле-мае 2021 года проверена результативность деятельности террподразделений Нацполиции в области по розыску осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания.
 
Выявлены существенные нарушения требований закона.
 
В результате поиск сбежавших осужденных становится неэффективным, и дает преступникам возможность долго скрываться от приговора суда.
 
Итог проверок - более 60 документов реагирования.
 
В результате выполнения требований указанных документов реагирования активизирована розыск более 200 осужденных, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также разыскано более 20 таких осужденных.
 
Кроме того, более 25 осужденных объявлен в розыск.
 
Работа в этом направлении продолжается.   
 
Напомним, что ранее мы писали о задержании в Харькове мошенника, которого 13 лет искал Интерпол.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  побег, розыск, харьков, преступление, приговор
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