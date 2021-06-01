01.06.2021 16:00

В харьковской школе-интернат №14 открыли обновленный стадион (ФОТО)

В Харькове в школе-интернате №14,что на улице Веделя, построили новый современный стадион. Из-за дождя сегодня его открывали в спортивном зале школы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственного корреспондента. Теперь в школьном спортивном комплексе есть поле для мини-футбола с профессиональным покрытием, поля для баскетбола, волейбола и стритбола.

Кроме того, на стадионе обустроили новую беговую дорожку, яму для прыжков в длину, разнообразные тренажеры и 3 стола для настольного тенниса. Как отметил и.о. мэра Игорь Терехов, создание таких условий для занятий спортом особенно важно для детей школы-интерната, ведь ученики здесь проводят, фактически, всю неделю: “Мы хотим, чтобы детки занимались спортом, чтобы они гармонично развивались. А гармоничное развитие предусматривает, конечно, еще и занятие физической культурой”.

Также руководитель Харькова поблагодарил педагогов за то душевное тепло, которое они дарят детям, а школьников пригласил в парк им. Горького, как только наладится погода.

Ранее РЕДПОСТ писал, что за время действия программы реконструкции школьных стадионов, с 2011 года новые спортивные комплексы появились в 101-й школе.