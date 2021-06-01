01.06.2021 15:38

ДТП: В Харькове легковушка и бусик помяли друг друга на магистрали (ВИДЕО)

Об аварии на Московским проспекте сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на одной из главных городских магистралей Харькова - авария.

В районе ХЭМЗ столкнулись легковушка и микроавтобус.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали о жесткой аварии в Харькове.