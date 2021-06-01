Об аварии на Московским проспекте сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на одной из главных городских магистралей Харькова - авария.
В районе ХЭМЗ столкнулись легковушка и микроавтобус.
Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.
Напомним, ранее мы писали о жесткой аварии в Харькове.
Комментариев: 0
Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.
Прохладная погода с дождями и грозами будет царить в Харькове в среду. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажность:
давление:
ветер: