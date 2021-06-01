01.06.2021 14:05

ДТП в Харькове: машина превращена в месиво, а мужчина попал в больницу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - жесткое ДТП.

Авария произошла на Роганской.

Подробностей пока нет.

Напомним, что как мы ранее писали в Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро.