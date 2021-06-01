Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: машина превращена в месиво, а мужчина попал в больницу (ВИДЕО)
01.06.2021  14:05   

ДТП в Харькове: машина превращена в месиво, а мужчина попал в больницу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - жесткое ДТП.

Авария произошла на Роганской.

Подробностей пока нет.

Напомним, что как мы ранее писали в Харькове чернокожий парень бросился под поезд метро.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове возле Мавзолея разбились две иномарки (ФОТО) 01.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Lanos таранил цементовоз 01.06 Криминал и происшествия В Харькове сбили пешехода напротив супермаркета (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 