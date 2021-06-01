01.06.2021 14:03

В детской больнице №16 Харькова для юных пациентов прошел театрализованный праздник

1 июня, в День защиты детей, к пациентам городской детской больницы №16 приехали «Больничные клоуны в Харькове».



// РЕДПОСТ

Волонтеры проекта «Больничные клоуны в Харькове» приготовили для юных пациентов больницы развлекательную программу с играми и конкурсами на улице и в коридорах больницы. Об этом сообщает РЕДПОСТ с места события.

Так, в актовом зале детям показали спектакль «Бабочки». От города юных харьковчан с Днем защиты детей поздравила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Она вручила Почетные грамоты горсовета врачам и медсестрам лечебного заведения.

После спектакля во дворе больницы высадили деревья.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на всех площадках города Харькова прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей.

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