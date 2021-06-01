1 июня, в День защиты детей, к пациентам городской детской больницы №16 приехали «Больничные клоуны в Харькове».
Волонтеры проекта «Больничные клоуны в Харькове» приготовили для юных пациентов больницы развлекательную программу с играми и конкурсами на улице и в коридорах больницы. Об этом сообщает РЕДПОСТ с места события.
Так, в актовом зале детям показали спектакль «Бабочки». От города юных харьковчан с Днем защиты детей поздравила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Она вручила Почетные грамоты горсовета врачам и медсестрам лечебного заведения.
После спектакля во дворе больницы высадили деревья.
Ранее РЕДПОСТ писал, что на всех площадках города Харькова прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей.
Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.
Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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