Главная Фото Медицина В детской больнице №16 Харькова для юных пациентов прошел театрализованный праздник
01.06.2021  14:03   

В детской больнице №16 Харькова для юных пациентов прошел театрализованный праздник

1 июня, в День защиты детей, к пациентам городской детской больницы №16 приехали «Больничные клоуны в Харькове».


// РЕДПОСТ

Волонтеры проекта «Больничные клоуны в Харькове» приготовили для юных пациентов больницы развлекательную программу с играми и конкурсами на улице и в коридорах больницы. Об этом сообщает РЕДПОСТ с места события.

Так, в актовом зале детям показали спектакль «Бабочки». От города юных харьковчан с Днем защиты детей поздравила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Она вручила Почетные грамоты горсовета врачам и медсестрам лечебного заведения.

После спектакля во дворе больницы высадили деревья. 

Ранее РЕДПОСТ писал, что на всех площадках города Харькова прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей.

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Тэги:  больница, харьков
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