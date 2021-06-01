01.06.2021 13:22

Жирафа, любящего музыку, привезли в Харьков из Одесского биопарка

О характере, здоровье и пристрастиях детеныша жирафа рассказал директор Одесского биопарка Дмитрий Александров.



// РЕДПОСТ

Напомним, сегодня в Харьковский зоопарк привезли нового питомца: годовалого жирафа Дему из Одесского биопарка. Транспортировку осуществляли сотрудники биопарка, в дороге животное сопровождали сам директор биопарка, его заместитель и ветврач, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

По словам Дмитрий Александрова, транспортировка такого плана украинскими специалистами еще не осуществлялась, раньше приглашали специалистов из Чехии. Однако из-за карантина воспользоваться их услугами не было возможности.

Кстати, у нового обитателя харьковского зоопарка чешские корни – его родители выросли в неволе и были переданы в Одесский биопарк из Чехии.



«Жирафы Ротшильда живут в биопарке уже более четырех лет, два раза приносили потомство. И когда в биопарке узнали, что в Харькове строится огромный новый зоопарк,

Одесский биопарк в рамках программы обмена животными передал Харьковскому зоопарку маленького жирафа», – рассказал Дмитрий Александров.





Дема родился 26 августа прошлого года, ему еще нет годика. Его рост 3,2 метра, вес порядка 300 килограммов.



У Демы есть старший братик, ему 2 года. Его рост уже 4.40 и вес порядка 400. Можно подсчитать, сколько он прибавит за год при правильном питании, отметил директор Одесского биопарка.

Кстати, жирафы Ротшильда – самые высокие из всех жирафов и самые высокие млекопитающими в мире, их рост может достигать 6 метров.





Для транспортировки жирафа из Одессы в Харьков выбирали маршрут с наиболее ровными дорогами, за 16 часов проехали порядка двух тысяч километров, делали специальные технические остановки.



«Транспортировка прошла успешно, в дороге Дема не нервничал, на месте он вышел из контейнера и спокойно пошел в вольер», – рассказал Дмитрий Александров.



Есть у Демы секрет - он очень любит музыку.



«Очень важно для спокойствия жирафа, чтобы на заднем плане играла музыка. Это может быть радио, новости, желательно без политики», – раскрыл музыкальные пристрастия бывшего питомца директор Одесского биопарка.





Музыка важна, потому что всегда на новом месте, в новом вольере возникают присущие ему шумы, и на фоне звуков радио жираф будет спокойнее на них реагировать.

«Он веселый, озорной, хороший мальчик. Абсолютно здоров, прошел обследование, у него не выявлено никаких отклонений. Осталось только расти и радовать харьковчан и гостей вашего города», – рассказал Дмитрий Александров.

Напомним, новый зоопарк, который откроют ко Дню Харькова, будет разделен на такие зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Дальний Восток», «Тропа тигра» и пр. Кроме того, на территории будет контактный зоопарк и океанариум. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) планирует передать Харьковскому зоопарку кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа.