29.07.2021 15:25

Выиграйте приглашение на день рождения жирафа Демы

Жирафу Дёме в Харьковском зоопарке скоро исполнится год.

5 августа жирафу Дёме исполнится годик, в связи с чем зоопарк проводит конкурс рисунка с приятными сюрпризами и возможностью отметить это событие с животным для победителя. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Харьковском зоопарке.



Включайте фантазию и создавайте рисунки на тему: «Как вы представляете себе домик Демы? Где и как он живет? »



Есть три варианта участия в конкурсе. До 3 августа необходимо:

1. Выложить фото рисунка в соцсети Instagram с пометкой @kharkiv_zoo

2. Выложить в Facebook с хэштегом #деньнародженнядьомы

3. Прислать по электронной почте [email protected] с пометкой «День рождения Дема».



Участники конкурса получат приятные сюрпризы. Авторов лучших работ наш харьковский жираф Дема ждет на свой День рождения 5 августа!



Результаты в этот день объявит руководитель Харькова Игорь Терехов.



Присоединяйся к конкурсу, чтобы поздравить Дёму с его днем.

Напомним, жирафа Дёму привезли в харьковский зоопарк 1 июня из Одесского биопарка.