Выиграйте приглашение на день рождения жирафа Демы

Жирафу Дёме в Харьковском зоопарке скоро исполнится год.
5 августа жирафу Дёме исполнится годик, в связи с чем зоопарк проводит конкурс рисунка с приятными сюрпризами и возможностью отметить это событие с животным для победителя. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Харьковском зоопарке.
Включайте фантазию и создавайте рисунки на тему: «Как вы представляете себе домик Демы? Где и как он живет? »
Есть три варианта участия в конкурсе. До 3 августа необходимо:
1. Выложить фото рисунка в соцсети Instagram с пометкой @kharkiv_zoo
2. Выложить в Facebook с хэштегом #деньнародженнядьомы
3. Прислать по электронной почте [email protected] с пометкой «День рождения Дема».
Участники конкурса получат приятные сюрпризы. Авторов лучших работ наш харьковский жираф Дема ждет на свой День рождения 5 августа!
Результаты в этот день объявит руководитель Харькова Игорь Терехов.
Присоединяйся к конкурсу, чтобы поздравить Дёму с его днем.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
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