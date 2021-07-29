29.07.2021 15:56

Приближаемся к двум миллионам: в Харькове высадили рекордное количество цветов

В этом сезоне в Харькове высадили рекордное количество цветов — 1.8 миллионов. Их количество с каждым годом увеличивается вместе с площадью городских зеленых зон.



РЕДПОСТ

Об этом рассказал Алексей Комяков, пресс-секретарь «Харьковзеленстроя».

«С каждым годом объемы растут — потому что у нас появляются новые зеленые насаждения, новые парки, скверы. На новых проспектах тоже высаживают цветы», — рассказал специалист.

По словам Алексея, городская служба постоянно экспериментирует с внешним видом клумб:

«Особенность «Харьковзеленстроя» в том, что у нас есть собственные теплицы, и цветы оттуда мы можем наблюдать на наших клумбах. У нас появляются новые виды цветов, мы стараемся экспериментировать, чтобы получить лучший эффект композиции. В городе все больше клумб — и самое главное, что они никогда не повторяются».

Также представитель «Зеленстроя» прокомментировал ноу-хау, которое стало появляться на харьковских улицах — деревья в передвижных вазонах на асфальте:

«Я бы назвал это оазисом, где можно спрятаться в тень. Это очень интересная находка наших специалистов. Харьковчане могут возле воды, фонтанов, уйти в тень, а еще и от посторонних глаз — получается такое уединение друг для друга».

Напомним, озеленение городов в ООН считают одним из самых важных инструментов борьбы с глобальным потеплением и высокими температурами летом. Достаточные объемы деревьев и цветов в городе могут снижать температуру на 2-8 градусов.