Главная Новости Харькова ЖКХ Приближаемся к двум миллионам: в Харькове высадили рекордное количество цветов
29.07.2021  15:56   

Приближаемся к двум миллионам: в Харькове высадили рекордное количество цветов

В этом сезоне в Харькове высадили рекордное количество цветов — 1.8 миллионов. Их количество с каждым годом увеличивается вместе с площадью городских зеленых зон.


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Об этом рассказал Алексей Комяков, пресс-секретарь «Харьковзеленстроя».
 
«С каждым годом объемы растут — потому что у нас появляются новые зеленые насаждения, новые парки, скверы. На новых проспектах тоже высаживают цветы», — рассказал специалист. 
 
По словам Алексея, городская служба постоянно экспериментирует с внешним видом клумб:
 
«Особенность «Харьковзеленстроя» в том, что у нас есть собственные теплицы, и цветы оттуда мы можем наблюдать на наших клумбах. У нас появляются новые виды цветов, мы стараемся экспериментировать, чтобы получить лучший эффект композиции. В городе все больше клумб — и самое главное, что они никогда не повторяются». 
 
Также представитель «Зеленстроя» прокомментировал ноу-хау, которое стало появляться на харьковских улицах — деревья в передвижных вазонах на асфальте:  
 
«Я бы назвал это оазисом, где можно спрятаться в тень. Это очень интересная  находка наших специалистов. Харьковчане могут возле воды, фонтанов, уйти в тень, а еще и от посторонних глаз — получается такое уединение друг для друга». 
 
Напомним, озеленение городов в ООН считают одним из самых важных инструментов борьбы с глобальным потеплением и высокими температурами летом. Достаточные объемы деревьев и цветов в городе могут снижать температуру на 2-8 градусов. 
 
Напомним, клумбы в саду Шевченко в Харькове переходят на летний дизайн.
 
Тэги:  харьков, клумбы, цветы
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