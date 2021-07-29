День молодежи в Украине перенесли на другую дату

Украинская молодежь теперь будет отмечать свой День вместе со всем миром.
День молодежи в Украине с 2022 года будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Президента Украины.
Соответствующий указ 28 июля подписал Президент Владимир Зеленский. В Указе отмечается, что День молодежи Украины установлен «с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений».
Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Срртветственно, утратил силу Указ Президента Украины от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.
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