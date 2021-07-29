Главная Новости Харькова Общество День молодежи в Украине перенесли на другую дату
29.07.2021  16:28   

День молодежи в Украине перенесли на другую дату

Украинская молодежь теперь будет отмечать свой День вместе со всем миром.

День молодежи

День молодежи в Украине с 2022 года будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

Соответствующий указ 28 июля подписал Президент Владимир Зеленский. В Указе отмечается, что День молодежи Украины установлен «с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений».

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Срртветственно, утратил силу Указ Президента Украины от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», согласно которому этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня.

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  день молодежи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.06 Общество Феерия эмоций и звезды на сцене: Харьков отметил День молодежи (ищите себя на фото)   26.06 Общество В районах Харькова отпраздновали День молодежи (ФОТО)   12.08 День в истории Праздник молодежи: события 12 августа
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 