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12.08.2021  12:44   

Где харьковская молодежь больше всего любит отдыхать

12 августа – международный день молодежи. Праздник был принят в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН, будучи инициированным Всемирной конференции министров по делам молодёжи. И вот уже 22 года в мире отмечают этот праздник. И хотя в Украине день молодежи отмечают 26 июня, мы не можем игнорировать часть международного единства.

Любимые места отдыха молодежи в Харькове
 
В связи с этим 28 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий празднование «украинского» дня молодежи и утверждая официальной датой международную – 12 августа. Вступает в силу указ с 1 января 2022 года.
 
Целью данного указа является поддержание стремления молодежи к интеграции в европейское общество, а также утверждение ценностей демократии и свободы.
 
В целом же, День молодежи призван напомнить о роли молодых людей в развитии общества, культуры, образования и т.д. Молодежь – будущее нашего города и нашей страны. 
 
У каждого международного Дня молодежи есть определенная тематика, проблема, к которой привлекается внимание общественности: 
 
  • в 2020 году – «Привлечение молодежи к глобальным действиям». 
  • в 2021 – «Трансформация пищевых систем: инновации молодежи для здоровья человека и планеты»
Харьков обустроен для обучения, развития и отдыха молодых людей, город всегда поддерживал молодежь, стремясь дать ей максимум возможностей. И если образовательные мероприятия каждый выбирает по вкусу, то в любви к городу молодежь едина – тут комфортно и интересно проводить свое время. 
 
Самыми популярными местами отдыха молодежи в Харькове являются Молодежный парк, сад Шевченко, парк Горького и площадь Поэзии. Конечно, любит наша молодежь и просто гулять по улицам, любуясь архитектурой города. 
 
В честь международного Дня молодежи РЕДПОСТ запускает опрос:  Какие Ваши любимые места отдыха в Харькове?
 
Тэги:  день молодежи, харьков
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