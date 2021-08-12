12.08.2021 12:44

Где харьковская молодежь больше всего любит отдыхать

12 августа – международный день молодежи. Праздник был принят в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН, будучи инициированным Всемирной конференции министров по делам молодёжи. И вот уже 22 года в мире отмечают этот праздник. И хотя в Украине день молодежи отмечают 26 июня, мы не можем игнорировать часть международного единства.

В связи с этим 28 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий празднование «украинского» дня молодежи и утверждая официальной датой международную – 12 августа. Вступает в силу указ с 1 января 2022 года.

Целью данного указа является поддержание стремления молодежи к интеграции в европейское общество, а также утверждение ценностей демократии и свободы.

В целом же, День молодежи призван напомнить о роли молодых людей в развитии общества, культуры, образования и т.д. Молодежь – будущее нашего города и нашей страны.

У каждого международного Дня молодежи есть определенная тематика, проблема, к которой привлекается внимание общественности:

в 2020 году – «Привлечение молодежи к глобальным действиям».

в 2021 – «Трансформация пищевых систем: инновации молодежи для здоровья человека и планеты»

Харьков обустроен для обучения, развития и отдыха молодых людей, город всегда поддерживал молодежь, стремясь дать ей максимум возможностей. И если образовательные мероприятия каждый выбирает по вкусу, то в любви к городу молодежь едина – тут комфортно и интересно проводить свое время.

Самыми популярными местами отдыха молодежи в Харькове являются Молодежный парк, сад Шевченко, парк Горького и площадь Поэзии. Конечно, любит наша молодежь и просто гулять по улицам, любуясь архитектурой города.

В честь международного Дня молодежи РЕДПОСТ запускает опрос : Какие Ваши любимые места отдыха в Харькове?