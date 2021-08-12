12.08.2021 11:55

Правоохранители, которые скрывали уголовные дела, пойдут под суд

Сотрудники полиции из-за страха испортить статистку раскрываемости, принимали заявления от потерпевших и отправляли их «под сукно».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В ходе проведения досудебных расследований сотрудниками прокуратуры установлены факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что сотрудники Холодногорского отделения полиции допускали ряд неправомерных действий в отношении заявителей. В частности, по обращению гражданина, на которого было совершенно разбойное нападение, правоохранители отказали ему в приеме заявления. Более того, они заставили написать заявление, которое указывало, что потерпевший, якобы, нашел деньги и претензий больше не имеет.

В еще одном эпизоде, который произошел в сентябре 2020 года, было совершенно нападение на мужчину, в результате которого тот оказался в больнице с множественными травмами.

Прибывший в медучреждение сотрудник полиции допросил потерпевшего. После чего тот записал видео, на котором пострадавший отказывается от каких-либо претензий к нападавшей стороне.

Нерадивым сотрудникам полиции было объявлено подозрение по факту сокрытия тяжелых преступлений (ч. 1 ст. 396 УК Украины)

Если вину подозреваемых докажут, то им грозит арест на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о полицейском, который скрывал тяжкие преступления.