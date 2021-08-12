12.08.2021 11:23

Воркаут, теннис, баскетбол и плавание: харьковским детям создали новые возможности для спорта

Уже 15% детских садиков оборудованы бассейнами – и их количество увеличивается.



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Как сообщает РЕДПОСТ , к 1 сентября в учебных учреждениях Харькова откроют 13 новых стадионов, в том числе один в детском саду.

Например, в гимназии №23 (Московский район) новый стадион появился на месте старого. Теперь у ребят есть современное футбольное поле с искусственном покрытием, площадки для занятий воркаутом, баскетболом, теннисом. Также там есть и беговые дорожки.

В Шевченковском районе города на базе Харьковской специализированной школы №132 построен современный спорткомплекс, в который входят залы для игры в футбол и баскетбол, для занятий спортивной гимнастикой и скалолазанием. Также на базе комплекса открыт Музей спортивной славы.

Кроме того, в этом году в 17 детсадах появились современные спортивно-игровые площадки.

Три школы и 15% всех детских садов оснащены бассейнами. Бассейны пользуются большим спросом, говорят в городском Департаменте образования, поэтому их сеть и в дальнейшем будет расширяться.

А всего с 2012 года в городе реконструировали 115 школьных стадионов.

Игорь Терехов рассказывал, что планы работ выстраиваются на основе личного общения с родительскими комитетами как школ, так и детских садов. А комплексные работы по обновлению учебных заведений, их территорий и стадионов за счет городского бюджета будут продолжаться.

«Будем строить стадионы, ремонтировать классы и туалеты, ставить новые окна, которые нужно менять на энергосберегающие, где нужно — будет выполнен ремонт отопления. У нас целый комплекс работ, который запланирован при подготовке к новому учебному году», — сообщил руководитель города.

Напомним, современные спортивные стадионы с зонами для воркаута, игры в футбол, волейбол, бескетбол, настольный теннис, беговыми дорожками и прыжковыми ямами в текущем году планируется оборудовать в 13 школах Харькова.