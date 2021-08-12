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12.08.2021  11:13   

В Харькове прохожие обнаружили труп мужчины на тротуаре (видео)

Событие произошло 11 августа в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы, на улице Власенко мужчине стало плохо и он упал на тротуар. Приехавшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать его, однако безуспешно. Автор публикации сообщил, что у мужчины остановилось сердце.
 
По информации пресс-службы областной полиции, умершим оказался 63-летний мужчина. Его труп без видимых признаков насильственной смерти был направлен в морг.
 
Напомним, 8 марта в Дробицком яру обнаружили тело умершего 36-летнего мужчины. По словам правоохранителей, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
 
 
Тэги:  труп, харьков
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