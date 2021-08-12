12.08.2021 10:30

Обзор заведений с быстрой доставкой суши в г. Киев

Время, чтобы лично посетить ресторан, есть не всегда, поэтому быстрая доставка суши Киев может прийти на помощь. Но прежде чем сделать заказ, стоит ознакомиться с самыми популярными заведениями столицы. Они имеют много положительных отзывов, а значит клиенты им доверяют.

Суши Мастер

Данная сеть ресторанов работает во многих городах страны и везде имеет множество положительных отзывов. Здесь клиенты могут выбрать роллы и суши отдельно или заказать сет. Также в меню есть супы, десерты и некоторые виды закусок, приготовленные по традиционным рецептам азиатской кухни.

Курьеры доставляют блюда примерно за час, поэтому еда приезжает свежей и теплой. Если стоимость заказа превышает 200 грн, услуга доставки будет бесплатной.

Суши Вок

Суши Вок – это заведение, в котором основой меню являются воки и роллы. Для приготовления блюд используют только проверенные рецепты, что заставляет многих обращаться сюда повторно.

Доставка обычно занимает около часа, но при высокой загруженности возможны незначительные задержки.

Сушия

Это достаточно популярное заведение, которое радует качественной кухней. Хотя в Киеве многие предпочитают лично посещать этот ресторан, его доставка тоже остается популярной.

Большой опыт работы поваров и курьеров позволяет оперативно доставлять заказы. Помешать способна только плохая погода или неблагоприятная ситуация на дороге. Но даже в таких ситуациях служба доставки старается привезти заказ как можно быстрее.

Мафия

Главное преимущество этого заведения в круглосуточной доставке. На выбор клиентам доступны разные виды закусок и горячих блюд, десертов, роллов и сетов. Для приготовления всех блюд используют только свежие ингредиенты. Для упаковывания применяют герметичную тару, что дает возможность привозить заказ еще свежим и теплым.

Бесплатная доставка в пределах города действует при совершении покупки на сумму более 200 грн. Также часто действуют специальные предложения и акции.

ЯпонаХата

Ресторан ЯпонаХата предлагает роллы, суши, большие и маленькие сеты. На сайте регулярно действуют разные скидки и акции, периодически проходят счастливые часы, что позволяет неплохо сэкономить.

Доставка в пределах Киева бесплатная, но время ожидания заказа иногда может достигать полутора часов. Это зависит от загруженности кухни, ситуации на дорогах и адреса доставки.

Buddha-bar

Это суши-бар, в котором можно заказать блюда японской кухни-фьюжн. В меню можно найти специальные предложения для вегетарианцев. Также можно заказать супы, воки и необычные музыкальные сеты.

Мураками

В этом ресторане можно заказать не только японскую кухню, но и ознакомиться с другими азиатскими рецептами. В меню доступны разные виды суши, роллов, супов, салатов, но главной гордостью заведения являются ланчи. Также в ассортименте большой выбор недорогих напитков. Доставка заказа обычно происходит в течение часа.