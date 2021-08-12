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12.08.2021  10:16   

В Харькове внедряют погодное регулирование теплоносителя в жилых домах

У природы нет плохой погоды, если на доме стоит тепловой счетчик с функцией погодного регулирования!


ХТС
В Индустриальном районе за кредитные средства Мирового Банка общедомовой прибор учета тепла получили жители по ул. Библика, 2-в, а их соседям по улице Библика, 3 его поставили за счет городского бюджета. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети."
 
В новом отопительном сезоне в этих домах температура теплоносителя будет изменяться автоматически в зависимости от погодных условий.  Зимой с помощью температурных датчиков на крыше  компьютер определит температуру воздуха на улице и соответственно настроит подачу тепла определенной температуры в квартиры. Это поможет снизить себестоимость отпускаемого тепла для КП «ХТС», а харьковчанам цифры в платежках. В результате, жильцы будут платить за реально потребленное тепло и не переплачивать за теплую зиму. 
 
Согласно закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», до 1 августа 2022 года счетчики тепла должны быть установлены на всех без исключения жилых домах. На начало августа в Харькове приборами учета тепла уже оснащены более 70% домов. Их установка идет по двум программам: первая – за счет средств Мирового банка и Фонда чистых технологий, она предполагает установку 1000 приборов учета, половина из которых уже смонтирована и принята на коммерческий учет. 
 
Вторая программа - за счет средств городского бюджета. Для нее из бюджета ежегодно выделяются деньги на дома, которые не охвачены проектом Мирового банка. На 2021 год город выделил средства на установку 211 общедомовых теплосчетчиков, а КП «ХТС» сформировал перечень жилых домов по письменным обращениям граждан. К началу августа уже смонтировано и взято на коммерческий учет 100 приборов. 
 
Погодное регулирование теплоносителя в жилых домах Харькова
 
Для КП «ХТС» обе программы – реальная возможность сократить потребление энергии на производство тепла и, тем самым, избежать повышения тарифов, - сообщают на предприятии.
 
Напомним, в Харькове уже начали устанавливать автоматику погодного регулирования в жилых домах горожан.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков
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