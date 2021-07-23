23.07.2021 10:41

В многоэтажках Харькова устанавливают автоматику погодного регулирования

Коммунальщики продолжают установку тепловых пунктов во всех районах Харькова.



// РЕДПОСТ

Сегодня такие работы ведутся в доме по проспекту Тракторостроителей 83 Г. КП «Харьковские тепловые сети» реконструирует тепловые пункты, устанавливая автоматику погодного регулирования, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Как рассказал технический директор КП «ХТС» Кауркин Евгений Алексеевич. этот дом состоит из двух строений, в каждом своя рамка, потому и тепловых пунктов два. Они были устанавлены в 2020 году, в этом поставят автоматику, которая будет регулировать температуру теплоносителя, исходя из температуры наружного воздуха.

Сейчас один тепловой пункт уже смонтирован и его настраивают для работы. Зимой с помощью температурных датчиков на крыше компьютер определит температуру воздуха на улице и соответвенно настроит подачу тепла определенной температуры в квартиры. Вмешательство человека происходит раз в месяц, а так все данные передаются на пульт управления на предприятии ХТС.

Оборудование работает в автоматическом режиме, это существенно снижает расход потребления теплоносителя. Если зима будет теплая, то и платежки жителям дома придут с меньшими начисленнями. Для КП «ХТС» такое оборудование также даст экономию – снизит расход природного газа на приготовление теплоносителя.

В Московском филиале запланирована модернизация 169 тепловых пунктов, 152 готовы к работе, по 17 работы выполнены частично.

Работы выполняются в рамках проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины" и финансируемого за счет займа Всемирного банка. Выполняет модернизацию согластно контракту подрядная организация "Аксис" (Литва).

Всего в Харькове запланировано установить тысячу таких тепловых пунктов, во всех районах города.

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