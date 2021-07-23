23.07.2021 10:01

Английский для ребенка: как организовать успешный учебный процесс

Детям проще учиться: их мозг чист, а поэтому в нем легко создаются новые нейронные связи, благодаря которым и происходит запоминание. Поэтому, если вы хотите организовать английский для ребенка – можете считать себя отличным родителем. Остается только подобрать языковую школу, которая позволяет учить английский в формате, разработанном специально для малышей.

Выбираем школу и преподавателя английского для ребенка

Советуем выбирать специализированную языковую школу для детей, такую как Green Country. Так ваш ребенок гарантированно получит программу, которая соответствует его возрастным особенностям. Необходимо помнить, что дети лишены усидчивости и с трудом удерживают внимание на одной задаче. Поэтому и программа должна создаваться с учетом потребностей и возможностей ребенка.

Немаловажную роли играет и личность преподавателя. Он должен понимать возрастные особенности своих учеников, а также:

иметь запас инструментов, помогающих обучать английскому ребенка любого возраста;

отличаться высокой чувствительностью к особенностям каждого ребенка и предлагать задания и формат обучения, которые соответствует индивидуальным отличиям ученика;

уметь располагать к себе группу учеников, удерживать ее внимание, корректно пресекать баловство и возвращать к изучению английского языка.

Ребенку понравится изучать английский язык в кругу сверстников и с поддержкой доброжелательного наставника

Но еще более сложным заданием для родителей является то, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в языковую школу учить английский. Считается, что чем раньше он познакомится с новым языком, тем легче его запомнит. В то же время существует мнение, что сначала ребенку лучше позволить освоить один язык, который будет его родным, а затем помогать учить английский. Такая позиция объясняется тем, что при попытке одновременно обучать детей нескольким языкам, ни один язык они не будут знать достаточно глубоко, и не один не станет для них родным.

Поэтому наиболее оптимальный вариант – это с ранних лет создать дома среду, в которой английский для ребенка станет чем-то обыденным. А затем уже отдать его на курсы, чтобы он мог заниматься с преподавателем и целенаправленно учить английский язык.

Стоит ли «грузить» ребенка иностранным языком дома

«Грузить» точно не стоит, поэтому следует забыть о старых методах зубрежки. Не заставляйте ребенка учить тексты на английском языка на память, не требуйте повторения грамматических правил. При этом обязательно попытайтесь создать у него потребность использовать английский язык:

в играх;

во время просмотра и обсуждения мультфильмов;

для чтения детских книжек;

для возможности «посекретничать».

Крайне важно, чтобы у ребенка развилось положительное отношения к английскому языку, чтобы он воспринимал его просто как средство для общения.