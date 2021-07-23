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23.07.2021  09:54   

Полиция, вы где?! Последствия ночных гулянок в центре Харькова (фото, видео)

Утро встретило коммунальщиков не только прохладой, но и дополнительной работой от вандалов местного разлива.


// РЕДПОСТ

Очередной шабаш в Театральном сквере произошёл сегодня ночью, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

У любителей распития алкоголя в общественном месте вновь чесались руки. Сломанные элементы благоустройства, повреждённые цветники и горы мусора. На этот раз неизвестные развлекались ещё поджиганием урн.

А в сквере возле станции метро «Архитектора Бекетова» повеселилась молодежь – обрисовали граффити воздуховоды и даже живую изгородь.

После предыдущих публикаций на сайте РЕДПОСТ про вакханалии в сквере полиция наведывалась в сквер пару раз, уточнили в СКП «Харьковзеленстрой». Но больше их там и не видели.

На предприятии уверены, что только регулярное патрулирование сквера в вечернее и ночное время приведёт к желаемому результату - порядку в этом месте отдыха харьковчан!

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Тэги:  вандализм, харьков
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