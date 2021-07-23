23.07.2021 09:27

В 2023 году Харьков может принять финал чемпионата Европы по волейболу

Харьковский горсовет подписал Меморандум с Федерацией волейбола Украины и обсудил дальнейшие планы по развитию этого вида спорта.



// city.kharkov.ua

Cоглашение с ФВУ даст старт для нового этапа развития волейбола и в Харькове, и в целом по Украине, Об этом РЕДПОСТ сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. «В Харькове любят волейбол, – отметил руководитель города. – Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно вечером зайти в парк Горького. Все волейбольные площадки заняты, играют и парни, и девушки».

Причем речь идет о спорте не только на любительском, но и на профессиональном уровне. Президент ФВУ Михаил Мельник отметил, что “мужская сборная на 80% состоит из харьковчан, поэтому Харьков по праву считается волейбольной столицей Украины”. Именно благодаря харьковчанам наша сборная в 2019 г. впервые за 14 лет смогла пробиться на чемпионат Европы, где в четвертьфинале уступила сербам – будущим чемпионам.

По словам Михаила Мельника в 2023 г.оду у нашего города так же есть вполне весомые шансы принять финал чемпионата Европы по волейболу. Украина выступает одним из соорганизаторов соревнования и в настоящее время руководство Европейской конфедерации волейбола определяется, в каком из городов нашей страны пройдет чемпионат.

Со своей стороны, Игорь Терехов сказал, что город будет с достоинством нести звание волейбольной столицы Украины, а подписание Меморандума как раз в преддверии Олимпийских игр назвал добрым знаком для развития этого вида спорта в Харькове. “У нас есть чем гордится, - напомнил Терехов о выдающемся харьковском волейболисте Юрии Пояркове, который завоевал три медали на трех Олимпиадах. – Нет сомнения – будет чем гордиться и в будущем”.

Напомним, в мужской Суперлиге Чемпионата Украины харьковский волейбольный клуб "Сборная Харьковской области-Юридическая Академия" занял третье место.