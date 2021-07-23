23.07.2021 08:42 Рита Парфенова

Юбилей харьковского трамвая: когда по городу проедет парад необычных вагонов

115-летие харьковского трамвая отметят парадом и выставкой подвижного состава городского электротранспорта.



// РЕДПОСТ

В воскресенье, 25 июля, в Харькове пройдет парад и выставка уникальных вагонов к 115-летию харьковского трамвая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Колонна трамваев во главе с самым новым на сегодняшний день низкопольным вагоном Т3-ВПНП ровно в 11:00 отправится от Сергиевской площади. Также в колонне будут представлены единственный в городе двухдверный вагон Т3, два вагона Т6 разных модификаций и ретро-вагон МТВ-82.

Стать пассажирами вагонов, участвующих в параде, смогут все желающие. Нужно лишь к 10.45 прийти на остановку «Сергиевская площадь» (место старта парада) и занять места в вагонах.



Колонна тармваев отправится от Сергиевской площади, мимо Южного вокзала и Госпрома и доедет до парка имени Горького. На остановке «Госпром» предусмотрена короткая остановка, на которой можно будет перейти в другой вагон и продолжить поездку на нем.



Возл прка Горького трамваи развернутся и вернутся на проспект Независимости к Госпрому, где с 12:30 начнется выставка трамваев.



К экспозиции присоединятся ретро-вагон серии «Х», а также трамвайная спецтехника, которая не перевозит пассажиров, однако крайне необходима для работы трамваев.



На выставке помимо вагонов будут представлены исторические и современные фотографии трамваев города Харькова, а также информация о работе предприятий электротранспорта. Также состоится торжественное награждение работников транспорта.



Справка: Движение ставшего уже уже привычным электротранспорта было торжественно открыто 3 июня 1906 года. 12 узкоколейных моторных вагонов производства MAN вышли по маршруту Павловская площадь – Балашовский вокзал протяжённостью 3,8 км. Линия проходила по ул. Петинской (Плехановская), Змиевской (пр. Гагарина), Нетеченской, Подольскому мосту, Подольскому (ул. Гамарника) и Костюринскому переулкам. В том же году построен Петинский трамвайный парк, находившийся у Ремесленного училища.