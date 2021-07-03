03.07.2021 07:00 Рита Парфенова

Вперед в прошлое: харьковскому трамваю – 115 лет

В честь праздника на улицы Харькова по 12 маршруту выйдет экскурсионный ретро-вагон МТВ-82

115 лет назад, 3 июня 1906 года, в Харькове был торжественно открыт электрический трамвай, сообщает РЕДПОСТ.



12 узкоколейных моторных вагонов производства MAN вышли по маршруту Павловская площадь – Балашовский вокзал протяжённостью 3,8 км. Линия проходила по ул. Петинской (Плехановская), Змиевской (пр. Гагарина), Нетеченской, Подольскому мосту, Подольскому (ул. Гамарника) и Костюринскому переулкам. В том же году построен Петинский трамвайный парк, находившийся у Ремесленного училища.



Электрический трамвай находился в собственности города и с первых дней составил конкуренцию частной бельгийской конке, вплоть до драк между нанятыми людьми и рабочими, прокладывавшими трамвайные линии.

На сегодняшний день в Харькове работают 11 маршрутов, 2 депо, протяженность путей составляет 236,6 километра.

В честь 115-летия харьковского электрического трамвая в субботу, 3 июля, экскурсионный ретро-вагон МТВ-82 (такие вагоны находились в эксплуатации с 1953 по 1977 годы) совершит три утренних рейса по маршруту №12 от Южного вокзала до Лесопарка и обратно через Госпром и парк имени Горького. Вагон будет следовать со всеми остановками, оплата проезда в соответствии с действующим тарифом.





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3 июля – Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.



«День без полиэтилена» проводится Программой развития ООН совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины.



Цель – привлечь внимание общества к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и загрязнения ими окружающей среды.



В этот день стоит попробовать обойтись без пластиковых пакетов, заменив их альтернативой в виде экоторб, бумажных пакетов, сеток-авосек и прочей тканевой «тары».

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В первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра – реки, до середины которой долетит «редкая птица».



Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины – длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна – 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев – столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.



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А еще в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила первую субботу июля Международным днем кооперативов.



Тема 2021 года – Перестраивать лучше вместе



3 июля, в Международный день кооперативов (#CoopsDay), кооперативы всего мира продемонстрируют, как они солидарно и стойко противостоят кризису, вызванныму пандемией COVID-19.



В области здравоохранения, сельского хозяйства, производства, розничной торговли, финансов, жилья, занятости, образования, социальных услуг и во многих других сферах, где действуют кооперативы, более миллиарда их членов по всему миру продолжают показывать, что никто не должен в одиночку противостоять такому кризису, как пандемия.



Также в этот день...



1528 – Папа Римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого – борьба с идеями Реформации.



1608 – Самюэль де Шамплен основал форт Квебек.



1648 – из Колымы вышли в море и повернули на восток семь кочей с экипажем из 90 человек. Возглавлял экспедицию холмогорец Федот Алексеев Попов, приказчик богатого купца Василия Усова. Ответственным сборщиком ясака (подати, взимавшейся соболями) был утвержден казак Семен Дежнев. Во время долгого плавания несколько кораблей погибли, Попов был сначала ранен в стычке с «чукочьими людьми», а позже на море его коч и дежневский разнесло без вести. Дежнев благополучно завершил плавание и стал первым человеком, прошедшим из Северного Ледовитого в Тихий океан, доказав существование пролива между Азией и Америкой.



1841 – английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.



1864 – родился Митрофан Ефимович Пятницкий, собиратель и исполнитель русских народных песен, основатель и художественный руководитель Русского народного хора (с 1927 года им. Пятницкого).



1883 – родился Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель.



1897 – в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.



1928 – в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.



1937 – родился Том Стоппард, английский драматург («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»).



1949 – «Энола Гей» – бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму – стал экспонатом музея Смитсоновского института.



1960 – родился Винс Кларк (настоящее имя Винчент Джон Мартин), английский рок-музыкант («Depeche Mode», «Yazoo», «Erasure»).



1962 – родился Том Круз, американский киноактер, легко справляющийся с невыполнимыми миссиями.



1969 – родился Гедеон Буркхард, немецкий киноактер («Комиссар Рекс»).



1981 – родился Родион Газманов, тот самый, что с младенческих лет пел про собачку Люси.



1981 – родилась Александра Николаенко, супермодель и владелица конкурса «Мисс Вселенная-Украина».



2006 – астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.



Именины отмечают: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.