02.07.2021 16:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 3 и 4 июля

В Харькове ожидается жаркая, но неустойчивая погода.





Под влиянием поля пониженного давления и приземных линий конвергенции, синоптики обещают кратковременные неожиданные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Суббота, 3 июля, порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня погода изменится и будет пасмурно до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +18°...+20°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +33°С).



В воскресенье, 4 июля, облачная погода будет держаться до самого вечера. Кратковременный дождь, ночью местами значительный. Гроза, днем местами град и шквал, 15–20 м/с. Ветер северо–восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+21°С, днем +27°...+32°С (температура комфорта +31°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут замечены небольшие возмущения геомагнитного поля, но вероятность плохого самочувствия из-за влияния солнечной активности довольно мала.