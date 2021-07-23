23.07.2021 11:02

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 23 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом.



25 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 июля составляет 149 094человек.



Из них:

3 589 летальных случев (за последние сутки умерло 3 человека);

144 883 человека выздоровели (за сутки – 12 человек);

622 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 26 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

35 – жители Харьковского района (в том числе 25 харьковчан);

4 – Лозовского

3 – Чугуевского;

1 – Богодуховского.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.





