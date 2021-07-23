Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 23 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом.
25 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 июля составляет 149 094человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.
Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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