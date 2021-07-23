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23.07.2021  11:02   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 23 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 23 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом.

25 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 июля составляет 149 094человек.

Из них:

  • 3 589 летальных случев (за последние сутки умерло 3 человека);
  • 144 883 человека выздоровели (за сутки – 12 человек);
  • 622 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 26 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 35 – жители Харьковского района (в том числе 25 харьковчан);
  • 4 – Лозовского
  • 3 – Чугуевского;
  • 1 – Богодуховского.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.


За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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